Появился новый график отключений света в Харькове и области

График отключений электричества в Харьковской области с 17 по 23 августа опубликовали в ХОВА.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сейчас ситуация в энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график отключений. Однако специалисты отметили, что его могут применить в случае необходимости.