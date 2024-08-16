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Появился новый график отключений света в Харькове и области

Общество 15:40   16.08.2024
Виктория Яковенко
Появился новый график отключений света в Харькове и области Фото: АО «Харьковоблэнерго»

График отключений электричества в Харьковской области с 17 по 23 августа опубликовали в ХОВА.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

Ознакомиться с новым графиком можно по ссылке.

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что сейчас ситуация в энергосистеме Украины стабильная, что позволяет не применять график отключений. Однако специалисты отметили, что его могут применить в случае необходимости.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 15:40;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключений электричества в Харьковской области с 17 по 23 августа опубликовали в ХОВА.".