Жара возвращается: на следующей неделе могут возникнуть проблемы со светом
На следующей неделе в Украине может возникнуть дефицит энергии, отметили в НЭК «Укрэнерго».
«На следующей неделе, по прогнозам, нас ждут пять дней жары. Температура воздуха может повыситься до +28-30 ° С по всей территории Украины. С ростом столбика термометра возможен рост потребления на 10-12%. Чтобы покрыть такой уровень потребления, потребовалось бы задействовать дополнительный объем мощности, который равен работе нескольких крупных электростанций», — пишут специалисты.
Однако дополнительных объемов мощности в системе нет, добавили в Укрэнерго. Ведь энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных атак РФ. В случае значительного роста потребления энергетики могут привлекать аварийную помощь из европейских стран. А при необходимости будут применять меры ограничения потребления.
Специалисты отметили, что обеспечить стабильную работу энергосистемы во время жары поможет экономное потребление в течение суток, поочередное использование мощных электроприборов и уменьшение использования кондиционеров.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дефицит, жара, потребители, потребление, світло, свет, Укрэнерго;
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- • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 12:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе в Украине может возникнуть дефицит энергии, отметили в НЭК «Укрэнерго».".