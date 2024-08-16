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Жара возвращается: на следующей неделе могут возникнуть проблемы со светом

Общество 12:38   16.08.2024
Виктория Яковенко
Жара возвращается: на следующей неделе могут возникнуть проблемы со светом скриншот

На следующей неделе в Украине может возникнуть дефицит энергии, отметили в НЭК «Укрэнерго».

«На следующей неделе, по прогнозам, нас ждут пять дней жары. Температура воздуха может повыситься до +28-30 ° С по всей территории Украины. С ростом столбика термометра возможен рост потребления на 10-12%. Чтобы покрыть такой уровень потребления, потребовалось бы задействовать дополнительный объем мощности, который равен работе нескольких крупных электростанций», — пишут специалисты.

Однако дополнительных объемов мощности в системе нет, добавили в Укрэнерго. Ведь энергосистема все еще восстанавливается после 8 массированных атак РФ. В случае значительного роста потребления энергетики могут привлекать аварийную помощь из европейских стран. А при необходимости будут применять меры ограничения потребления.

Специалисты отметили, что обеспечить стабильную работу энергосистемы во время жары поможет экономное потребление в течение суток, поочередное использование мощных электроприборов и уменьшение использования кондиционеров.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 16 августа 2024 в 12:38;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На следующей неделе в Украине может возникнуть дефицит энергии, отметили в НЭК «Укрэнерго».".