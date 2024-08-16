Спека повертається: наступного тижня можуть виникнути проблеми зі світлом
Наступного тижня в Україні може виникнути дефіцит енергії, зазначили в НЕК «Укренерго».
«Наступного тижня, за прогнозами, нас очікує п’ять днів спеки. Температура повітря може підвищитися до +28-30°С по всій території України. Зі зростанням стовпчика термометра – можливе зростання споживання на 10-12%. Тож, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би залучити додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій», – пишуть фахівці.
Однак додаткових обсягів потужності в системі немає, додали в Укренерго. Адже енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих атак РФ. У разі значного зростання споживання, енергетики можуть залучати аварійну допомогу з європейських країн. А за потреби – застосовуватимуть заходи обмеження споживання.
Фахівці зазначили, що забезпечити стабільну роботу енергосистеми під час спеки допоможе ощадливе споживання протягом доби, почергове користування потужними електроприладами та зменшення використання кондиціонерів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дефицит, жара, потребители, потребление, світло, укренерго;
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Серпня 2024 в 12:38;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наступного тижня в Україні може виникнути дефіцит енергії, зазначили в НЕК «Укренерго».".