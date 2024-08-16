Спека повертається: наступного тижня можуть виникнути проблеми зі світлом

Наступного тижня в Україні може виникнути дефіцит енергії, зазначили в НЕК «Укренерго».

«Наступного тижня, за прогнозами, нас очікує п’ять днів спеки. Температура повітря може підвищитися до +28-30°С по всій території України. Зі зростанням стовпчика термометра – можливе зростання споживання на 10-12%. Тож, щоб покрити такий рівень споживання, знадобилось би залучити додатковий обсяг потужності, який дорівнює роботі декількох великих електростанцій», – пишуть фахівці.

Однак додаткових обсягів потужності в системі немає, додали в Укренерго. Адже енергосистема все ще відновлюється після 8 масованих атак РФ. У разі значного зростання споживання, енергетики можуть залучати аварійну допомогу з європейських країн. А за потреби – застосовуватимуть заходи обмеження споживання.

Фахівці зазначили, що забезпечити стабільну роботу енергосистеми під час спеки допоможе ощадливе споживання протягом доби, почергове користування потужними електроприладами та зменшення використання кондиціонерів.