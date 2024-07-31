Харківщина – на другому місці в Україні за кількістю боргів за комуналку

Наразі в Україні налічується 701 тисяча проваджень про стягнення боргів за житлово-комунальні послуги, з них 94806 стосуються Харківщини, повідомляє Опендатабот.

«Від початку повномасштабної війни боргів побільшало на 37%. Так, станом на лютий 2022 в реєстрі було 512 359 проваджень через несплату комунальних послуг. Наприкінці минулого року в Єдиному реєстрі боржників налічувалося 659 684 боргів за комуналку. За пів року їх кількість зросла на 6,3% та сягнула 701 051 проваджень», – йдеться у повідомленні.

Лідером за кількістю боржників є Дніпропетровська область – там зареєстровано понад 100 тисяч проваджень. Друге місце – Харківщина, а потім Донецька область.

«36,9% від усіх боргів становить несплата за опалення — 258,8 тис. На другому зі значним відривом находяться борги за водопостачання — 18,6% або 130,2 тис. А замикають трійку борги за світло — 67,9 тис. або 9,7%», – зазначили в матеріалі Опендатабот.

Крім цього, українці боргують за житлове обслуговування — 9,6%, газопостачання — 8,5%, вивіз відходів — 1,1%.