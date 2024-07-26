Харків’яни заборгували «ХТМ» 7 млрд грн: комунальники вимушені йти в суд

У КП «Харківські теплові мережі» озвучили суму боргу населення. Жителі міста винні КП понад 7 мільярдів гривень.

«На сьогодні обсяги ремонтних робіт у десятки разів перевищують мирний регламент. А фінансування тримається виключно на підтримці міського бюджету та закордонних кредитах. Натомість основне джерело фінансування підприємства – оплата від споживачів», – зазначили у КП.

Однак, додали в «ХТМ», наразі дуже багато споживачів не хочуть оплачувати послуги, які надає підприємство з різних причин.

«Тепло не можна відключати навіть за борги, але самі борги можна стягувати – або добровільно, або примусово через суд. Крім того, 6 травня набрав чинності закон, згідно з яким банки можуть блокувати рахунки. Ми вимушені прийти до такої не зовсім популярної міри ,як подача в суд», – сказав фінансовий директор КП «ХТМ» Ігор Горішний.

За даними КП, за 2023 рік і перше півріччя 2024-го на користь підприємства було винесено понад 10 тисяч судових рішень на загальну суму 560 мільйонів гривень.

«Що стосується уже коли рішення винесено, то вплинути на його хід ми вже практично не можемо, там уже все: боржник виявлений судом, прийняте відповідне рішення і вже тоді вступають в дію і в силу виконавці, які виконують свою роботу. Тому абсолютно можливе і блокування рахунків, арешт майна, автомобілів, земельних ділянок», – зазначив Горішний.

Відео: КП “ХТМ”