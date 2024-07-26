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Харьковчане задолжали «ХТС» 7 млрд грн: коммунальщики вынуждены идти в суд

Общество 14:28   26.07.2024
Виктория Яковенко
Харьковчане задолжали «ХТС» 7 млрд грн: коммунальщики вынуждены идти в суд Фото: КП «ХТС»

В КП «Харьковские тепловые сети» озвучили сумму долга населения. Жители города должны КП более 7 миллиардов гривен.

«На сегодняшний день объемы ремонтных работ в десятки раз превышают мирный регламент. А финансирование держится исключительно на поддержке городского бюджета и заграничных кредитов. Основной источник финансирования предприятия – оплата от потребителей», — отметили в КП.

Однако, добавили в «ХТС», сейчас очень многие потребители не хотят оплачивать услуги, предоставляемые предприятием по разным причинам.

«Тепло нельзя отключать даже за долги, но сами долги можно взимать – либо добровольно, либо принудительно через суд. Кроме того, 6 мая вступил в силу закон, согласно которому банки могут блокировать счета. Мы вынуждены прийти к столь не совсем популярной мере, как подача в суд», — сказал финансовый директор КП «ХТС» Игорь Горишный.

По данным КП, за 2023 год и первое полугодие 2024 года в пользу предприятия было вынесено более 10 тысяч судебных решений на общую сумму 560 миллионов гривен.

«Что касается уже когда решение вынесено, то повлиять на его ход мы уже практически не можем, там уже все: должник выявлен судом, принято соответствующее решение и уже тогда вступают в силу исполнители, выполняющие свою работу. Поэтому абсолютно возможна и блокировка счетов, арест имущества, автомобилей, земельных участков», — отметил Горишный.

Видео: КП «ХТС»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2024 в 14:28;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» озвучили сумму долга населения. Жители города должны КП более 7 миллиардов гривен.".