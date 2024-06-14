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Уникальный блиндаж для военных сделали харьковские тепловики (видео, фото)

Репортаж 16:23   14.06.2024
Виктория Яковенко
Уникальный блиндаж для военных сделали харьковские тепловики (видео, фото) Фото: КП «ХТС»

Коммунальщики Харькова изготовили уникальный металлический блиндаж для воинов ВСУ. Первый такой блиндаж уже уехал на позиции военных.

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

«Делали, пожалуй, почти три недели. Мы его сделали из бака запаса воды, демонтированной в связи с реконструкцией котельной. Как говорится, дали вторую жизнь. Не протекают, не пропускают. Мы сделали им вытяжки, сделали дымоходы», — рассказал начальник управления ремонтов КП «ХТС» Рагуф Мамедов.

Бак подпитки теплоцентрали из толстой стали весом 15 тонн, который годами выдерживал давление в 20 атмосфер, превратился в подземную капсулу жизни для военных, добавили коммунальщики.

Интерьер этой капсулы украшен деревянным полом, также обустроили двери специальной конструкции.

«Они нам очень полезны будут. Они будут хорошо защищать людей. В нем будет очень тепло зимой. Они существенно отличаются. У нас блиндажи в три наката, но бывает такое, что можно его и пробить. Если этот закопать глубже в землю, то здесь больше шансов, что мы выживем», — сказал военный 92 ОШБр с позывным «Режиссер».

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Фото: КП «ХТС»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 16:23;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики Харькова изготовили уникальный металлический блиндаж для воинов ВСУ. Первый такой блиндаж уже уехал на позиции военных.".