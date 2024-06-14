Уникальный блиндаж для военных сделали харьковские тепловики (видео, фото)
Коммунальщики Харькова изготовили уникальный металлический блиндаж для воинов ВСУ. Первый такой блиндаж уже уехал на позиции военных.
Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».
«Делали, пожалуй, почти три недели. Мы его сделали из бака запаса воды, демонтированной в связи с реконструкцией котельной. Как говорится, дали вторую жизнь. Не протекают, не пропускают. Мы сделали им вытяжки, сделали дымоходы», — рассказал начальник управления ремонтов КП «ХТС» Рагуф Мамедов.
Бак подпитки теплоцентрали из толстой стали весом 15 тонн, который годами выдерживал давление в 20 атмосфер, превратился в подземную капсулу жизни для военных, добавили коммунальщики.
Интерьер этой капсулы украшен деревянным полом, также обустроили двери специальной конструкции.
«Они нам очень полезны будут. Они будут хорошо защищать людей. В нем будет очень тепло зимой. Они существенно отличаются. У нас блиндажи в три наката, но бывает такое, что можно его и пробить. Если этот закопать глубже в землю, то здесь больше шансов, что мы выживем», — сказал военный 92 ОШБр с позывным «Режиссер».
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- • Дата публикации материала: 14 июня 2024 в 16:23;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коммунальщики Харькова изготовили уникальный металлический блиндаж для воинов ВСУ. Первый такой блиндаж уже уехал на позиции военных.".