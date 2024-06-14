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Унікальний бліндаж для військових зробили харківські тепловики (відео, фото)

Репортаж 16:23   14.06.2024
Вікторія Яковенко
Унікальний бліндаж для військових зробили харківські тепловики (відео, фото) Фото: КП “ХТМ”

Комунальники Харкова виготовили унікальний металевий бліндаж для воїнів ЗСУ. Перший такий бліндаж вже поїхав на позиції військових.

Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі».

«Робили, мабуть, майже три тижні. Ми його зробили з бака запасу води, яка була демонтована в зв’язку з реконструкцією котельні. Як би мовити, дали друге життя. Не протікають, не пропускають. Ми зробили їм витяжки, зробили димарі», – розповів начальник управління ремонтів КП «ХТМ» Рагуф Мамедов.

Бак підживлення теплоцентралі з товстої сталі вагою 15 тонн, який роками витримував тиск у 20 атмосфер, перетворився на підземну капсулу життя для військових, додали комунальники.

Інтер’єр цієї капсули оздобили дерев’яною підлогою, також облаштували двері спеціальної конструкції.

«Вони нам дуже корисні будуть. Вони будуть добре захищати людей. В ньому буде дуже тепло взимку. Вони значно відрізняються. У нас бліндажі в три накати, але буває таке, що можна його і пробити. Якщо це закопати поглибше в землю, то тут більше шансів, що ми виживемо», – сказав військовий 92 ОШБр з позивним «Режисер».

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Фото: КП “ХТМ”

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники Харкова виготовили унікальний металевий бліндаж для воїнів ЗСУ. Перший такий бліндаж вже поїхав на позиції військових.".