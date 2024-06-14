Унікальний бліндаж для військових зробили харківські тепловики (відео, фото)
Комунальники Харкова виготовили унікальний металевий бліндаж для воїнів ЗСУ. Перший такий бліндаж вже поїхав на позиції військових.
Про це повідомили у КП «Харківські теплові мережі».
«Робили, мабуть, майже три тижні. Ми його зробили з бака запасу води, яка була демонтована в зв’язку з реконструкцією котельні. Як би мовити, дали друге життя. Не протікають, не пропускають. Ми зробили їм витяжки, зробили димарі», – розповів начальник управління ремонтів КП «ХТМ» Рагуф Мамедов.
Бак підживлення теплоцентралі з товстої сталі вагою 15 тонн, який роками витримував тиск у 20 атмосфер, перетворився на підземну капсулу життя для військових, додали комунальники.
Інтер’єр цієї капсули оздобили дерев’яною підлогою, також облаштували двері спеціальної конструкції.
«Вони нам дуже корисні будуть. Вони будуть добре захищати людей. В ньому буде дуже тепло взимку. Вони значно відрізняються. У нас бліндажі в три накати, але буває таке, що можна його і пробити. Якщо це закопати поглибше в землю, то тут більше шансів, що ми виживемо», – сказав військовий 92 ОШБр з позивним «Режисер».
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- Категорії: Репортаж, Харків; Теги: блиндаж, військові, коммунальщики, тепловики, Харків, хтс;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 16:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Комунальники Харкова виготовили унікальний металевий бліндаж для воїнів ЗСУ. Перший такий бліндаж вже поїхав на позиції військових.".