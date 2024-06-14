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Досить важка ситуація з озброєнням – спікер 3-ї ОШБр про Харківський напрямок

Суспільство 12:20   14.06.2024
Вікторія Яковенко
Досить важка ситуація з озброєнням – спікер 3-ї ОШБр про Харківський напрямок

Ситуація на Харківському напрямку стабільно важка. Росіяни проводжують штурмувати позиції ЗСУ.

«Зараз зменшилась кількість штурмів з залученням техніки, оскільки вона швидко знищується, ще не доїжджаючи до наших позицій. Але піхотні штурми – це постійна складова. Тобто на таку витривалість, на розвідку боєм. Щоденно штурмується одна чи декілька позицій наших. Це досить складно, але хлопці тримаються. Наразі у нас досить мало комплектуються західним озброєнням, або не відновлюються тим, що було знищено. Тому досить важка ситуація з озброєнням. Але ми стоїмо впевнено», – сказав пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Олександр Бородін в етері «Суспільне. Студія».

За його словами, «у ворога стоїть черга з резервів». Окупанти хочуть, аби піхота ЗСУ втомилася.

Натомість українським воїнам вдається під час штурмів брати у полон військовослужбовців РФ, додав Бородін.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 12:20;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація на Харківському напрямку стабільно важка. Росіяни проводжують штурмувати позиції ЗСУ.".