Сподіваюся, що противнику недовго залишилося бути у Вовчанську – Федоренко
Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про бої на півночі та північному сході Харківської області.
“Росіяни достатньо активні, але Силам оборони вдалося повним мірою стабілізувати ситуацію. Ведеться систематична наполеглива робота щодо вибиття противника із займаних позицій“, — прокоментував Федоренко ситуацію на Липцівському напрямку, де воює його батальйон.
Він також повідомив про те, що відбувається на сусідній ділянці фронту – у Вовчанську.
“Наші колеги, які виконують бойові завдання… якби складність у тому, що воюють за кожен будинок, за кожен підвал. У житловій забудові це робити достатньо складно, плюс вплив противника за рахунок авіації, керованих авіабомб. Але динаміку й ініціативу Сили оборони перемикнути на свою користь. Противника вибивають з тих позицій, які йому вдалося зайняти, покращують своє положення. І маю вам сказати, що маю намір і надію, що противнику недовго залишилися бити у Вовчанську”, – відзначив комбат.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: війна, вовчанськ, новини Харкова, федоренко, Харьковское направление;
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- • Дата публікації матеріалу: 14 Червня 2024 в 10:01;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир батальйону “Ахіллес” 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в етері нацмарафону розповів про бої на півночі та північному сході Харківської області".