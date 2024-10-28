Удар по 9-этажке в Харькове: что происходит на месте «прилета», показал мэр
К концу дня жителям девятиэтажки в Холодногорском районе, куда было прямое попадание авиабомбы, планируют вернуть все коммунальные услуги.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, там еще разбирают завалы, параллельно закрывают окна и ремонтируют инженерные сети.
«За ночь снова есть до сотни поврежденных домов и около тысячи выбитых окон. Поэтому наша главная задача сейчас – закрыть контуры зданий, учитывая погодные условия. Следующим шагом будет ремонт крыш», — написал мэр.
Он добавил, что в каждом районе развернуты мобильные ЦНАПы для помощи с регистрацией на программу компенсаций «єВідновлення». Пока же, по желанию, люди могут бесплатно проживать в городских общежитиях.
«Также работаем над тем, чтобы люди могли получить прямые денежные выплаты от международных фондов», — добавил мэр.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: КАБ, коммунальные, прилет, терехов, удар, услуги, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 28 октября 2024 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "К концу дня жителям девятиэтажки в Холодногорском районе, куда было прямое попадание авиабомбы, планируют вернуть все коммунальные услуги.".