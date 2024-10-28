Удар по 9-этажке в Харькове: что происходит на месте «прилета», показал мэр

К концу дня жителям девятиэтажки в Холодногорском районе, куда было прямое попадание авиабомбы, планируют вернуть все коммунальные услуги.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, там еще разбирают завалы, параллельно закрывают окна и ремонтируют инженерные сети.

«За ночь снова есть до сотни поврежденных домов и около тысячи выбитых окон. Поэтому наша главная задача сейчас – закрыть контуры зданий, учитывая погодные условия. Следующим шагом будет ремонт крыш», — написал мэр.

Он добавил, что в каждом районе развернуты мобильные ЦНАПы для помощи с регистрацией на программу компенсаций «єВідновлення». Пока же, по желанию, люди могут бесплатно проживать в городских общежитиях.

«Также работаем над тем, чтобы люди могли получить прямые денежные выплаты от международных фондов», — добавил мэр.