Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер

До кінця дня жителям дев’ятиповерхівки в Холодногірському районі, куди було пряме влучання авіабомби, планують повернути усі комунальні послуги.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, наразі там ще розбирають завали, паралельно закривають вікна та ремонтують інженерні мережі.

«За ніч знову маємо до сотні пошкоджених будинків і близько тисячі вибитих вікон. Тому наше головне завдання зараз – закрити контури будівель, зважаючи на погодні умови. Наступним кроком буде ремонт дахів», – написав міський голова.

Він додав, що у кожному районі розгорнуті мобільні ЦНАПи для допомоги з реєстрацією на програму компенсацій «єВідновлення». Поки що ж, за бажання, потерпілі можуть безкоштовно проживати в міських гуртожитках.

«Також працюємо над тим, щоб люди могли отримати прямі грошові виплати від міжнародних фондів», – додав мер.