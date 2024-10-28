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Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер

Суспільство 16:22   28.10.2024
Вікторія Яковенко
Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер Фото: Ігор Терехов

До кінця дня жителям дев’ятиповерхівки в Холодногірському районі, куди було пряме влучання авіабомби, планують повернути усі комунальні послуги.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, наразі там ще розбирають завали, паралельно закривають вікна та ремонтують інженерні мережі.

«За ніч знову маємо до сотні пошкоджених будинків і близько тисячі вибитих вікон. Тому наше головне завдання зараз – закрити контури будівель, зважаючи на погодні умови. Наступним кроком буде ремонт дахів», – написав міський голова.

Він додав, що у кожному районі розгорнуті мобільні ЦНАПи для допомоги з реєстрацією на програму компенсацій «єВідновлення». Поки що ж, за бажання, потерпілі можуть безкоштовно проживати в міських гуртожитках.

«Також працюємо над тим, щоб люди могли отримати прямі грошові виплати від міжнародних фондів», – додав мер.

удар по Харькову
Фото: Ігор Терехов
удар по Харькову
Фото: Ігор Терехов
удар по Харькову
Фото: Ігор Терехов
удар по Харькову
Фото: Ігор Терехов

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 16:22;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця дня жителям дев’ятиповерхівки в Холодногірському районі, куди було пряме влучання авіабомби, планують повернути усі комунальні послуги.".