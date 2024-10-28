Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер
До кінця дня жителям дев’ятиповерхівки в Холодногірському районі, куди було пряме влучання авіабомби, планують повернути усі комунальні послуги.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його словами, наразі там ще розбирають завали, паралельно закривають вікна та ремонтують інженерні мережі.
«За ніч знову маємо до сотні пошкоджених будинків і близько тисячі вибитих вікон. Тому наше головне завдання зараз – закрити контури будівель, зважаючи на погодні умови. Наступним кроком буде ремонт дахів», – написав міський голова.
Він додав, що у кожному районі розгорнуті мобільні ЦНАПи для допомоги з реєстрацією на програму компенсацій «єВідновлення». Поки що ж, за бажання, потерпілі можуть безкоштовно проживати в міських гуртожитках.
«Також працюємо над тим, щоб люди могли отримати прямі грошові виплати від міжнародних фондів», – додав мер.
Читайте також: Який вигляд мають Харків і Чугуїв після обстрілів РФ, показали в поліції
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: КАБ, коммунальные, прилет, терехов, удар, услуги, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Удар по будинку в Харкові: що відбувається на місці «прильоту», показав мер»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2024 в 16:22;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До кінця дня жителям дев’ятиповерхівки в Холодногірському районі, куди було пряме влучання авіабомби, планують повернути усі комунальні послуги.".