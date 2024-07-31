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Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству долгов за коммуналку

Общество 16:15   31.07.2024
Виктория Яковенко
Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству долгов за коммуналку Фото: Опендатабот

Сейчас в Украине насчитывается 701 тысяча производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, из них 94806 касаются Харьковщины, сообщает Опендатабот.

«С начала полномасштабной войны количество долгов увеличилось на 37%. Так, по состоянию на февраль 2022 года в реестре было 512 359 производств из-за неуплаты коммунальных услуг. В конце прошлого года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производств», — говорится в сообщении.

Лидером по количеству должников является Днепропетровская область – там зарегистрировано более 100 тысяч производств. Второе место – Харьковщина, а затем Донецкая область.

«36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%», — отметили в материале Опендатабот.

Кроме этого, украинцы задолжали за жилищное обслуживание -9,6%, газоснабжение — 8,5%, вывоз отходов — 1,1%.

Читайте также: Харьковчане задолжали «ХТС» 7 млрд грн: коммунальщики вынуждены идти в суд

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 16:15;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Украине насчитывается 701 тысяча производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, из них 94806 касаются Харьковщины, сообщает Опендатабот.".