Харьковщина – на втором месте в Украине по количеству долгов за коммуналку
Сейчас в Украине насчитывается 701 тысяча производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, из них 94806 касаются Харьковщины, сообщает Опендатабот.
«С начала полномасштабной войны количество долгов увеличилось на 37%. Так, по состоянию на февраль 2022 года в реестре было 512 359 производств из-за неуплаты коммунальных услуг. В конце прошлого года в Едином реестре должников насчитывалось 659684 долгов за коммуналку. За полгода их количество выросло на 6,3% и достигло 701 051 производств», — говорится в сообщении.
Лидером по количеству должников является Днепропетровская область – там зарегистрировано более 100 тысяч производств. Второе место – Харьковщина, а затем Донецкая область.
«36,9% всех долгов составляет неуплата за отопление — 258,8 тыс. На втором со значительным отрывом находятся долги за водоснабжение — 18,6% или 130,2 тыс. А замыкают тройку долги за свет — 67,9 тыс. или 9,7%», — отметили в материале Опендатабот.
Кроме этого, украинцы задолжали за жилищное обслуживание -9,6%, газоснабжение — 8,5%, вывоз отходов — 1,1%.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: долги, коммуналка, Опендатабот, Украина, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 июля 2024 в 16:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сейчас в Украине насчитывается 701 тысяча производств о взыскании долгов за жилищно-коммунальные услуги, из них 94806 касаются Харьковщины, сообщает Опендатабот.".