Лозовщина обесточена из-за атак: когда дадут свет, сообщил Зеленский

Лозовский городской голова Сергей Зеленский днем ​​16 октября сообщил, что в громаде — аварийное обесточивание из-за вражеских атак.

«По предварительному прогнозу энергетиков, в Лозовской громаде не будет света по меньшей мере до 17 часов. Продолжаются восстановительные работы. Критическая инфраструктура и медицинские учреждения работают на альтернативных источниках питания», — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что для жителей открыты «пункти незламності».

Напомним, с утра враг почти непрерывно атакует Харьков. «Прилеты» фиксируют и в разных районах города. В результате ударов по Харькову погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Есть пострадавшие. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в частности, под ударом была энергетическая система. Из-за обстрелов обесточены 280 тысяч абонентов, уточнил мэр Игорь Терехов.