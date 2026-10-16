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Лозовщина обесточена из-за атак: когда дадут свет, сообщил Зеленский

Происшествия 12:17   16.10.2026
Виктория Яковенко
Лозовщина обесточена из-за атак: когда дадут свет, сообщил Зеленский Фото: «Харьковоблэнерго»

Лозовский городской голова Сергей Зеленский днем ​​16 октября сообщил, что в громаде — аварийное обесточивание из-за вражеских атак.

«По предварительному прогнозу энергетиков, в Лозовской громаде не будет света по меньшей мере до 17 часов. Продолжаются восстановительные работы. Критическая инфраструктура и медицинские учреждения работают на альтернативных источниках питания», — отметил Зеленский.

Он также напомнил, что для жителей открыты «пункти незламності».

Напомним, с утра враг почти непрерывно атакует Харьков. «Прилеты» фиксируют и в разных районах города. В результате ударов по Харькову погибли 71-летняя женщина и 58-летний мужчина. Есть пострадавшие. Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что в частности, под ударом была энергетическая система. Из-за обстрелов обесточены 280 тысяч абонентов, уточнил мэр Игорь Терехов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 16 октября 2026 в 12:17;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Лозовский городской голова Сергей Зеленский днем ​​16 октября сообщил, что в громаде — аварийное обесточивание из-за вражеских атак.".