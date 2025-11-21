РФ хочет обесточить левобережную Украину? Реально ли это, ответил Синегубов

Действительно ли в планах армии РФ оставить без света всю левобережную Украину и реальный ли такой сценарий, ответил глава ХОВА Олег Синегубов во время брифинга.

«Мы не должны дать никакого шанса врагу получить какую-либо информацию относительно реалистичности, нереалистичности, уровня повреждения, какие предприятия уничтожены или не уничтожены, повреждены или не повреждены, что защищено, что не защищено, как мы защищаем. Поэтому наши ответы могут показаться такими довольно неконкретными. Мы понимаем это все, но людям нужно тоже понимать, что это залог прохождения устойчивого отопительного сезона. Мы сейчас говорим, что эти сценарии нереальны, но это может оказаться не совсем точной информацией. Сказать, что это реальные мероприятия, опять-таки это информация», — отметил Синегубов.

Глава ХОВА добавил, что обесточить регионы Украины – это однозначно планы врага.

«И не только левобережная Украина. У них цель по всей стране. Учитывая те удары, которые наносятся по тем или иным объектам, там не говорим они успешные или нет. Однако мы ясно видим, об этом говорит и Генштаб, и Министерство энергетики, что цель у них одна — это повредить, критически повредить энергетическую систему нашего государства», — подчеркнул Синегубов.