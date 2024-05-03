На Харьковщине есть обесточивание в результате новых обстрелов РФ – Минэнерго

В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.

«Энергетики запитали более 4,1 тысячи абонентов. Однако в результате новых обстрелов обесточен более 2,6 тысячи точек учета», — говорится в сообщении.

В Минэнерго также добавили, что в регионе продолжают действовать сетевые ограничения – отключены около 206 тысяч абонентов.