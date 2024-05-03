На Харьковщине есть обесточивание в результате новых обстрелов РФ – Минэнерго
Фото: АО «Харьковоблэнерго»
В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.
«Энергетики запитали более 4,1 тысячи абонентов. Однако в результате новых обстрелов обесточен более 2,6 тысячи точек учета», — говорится в сообщении.
В Минэнерго также добавили, что в регионе продолжают действовать сетевые ограничения – отключены около 206 тысяч абонентов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, обесточивание, обстрелы, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:48;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.".