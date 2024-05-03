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На Харьковщине есть обесточивание в результате новых обстрелов РФ – Минэнерго

Общество 11:48   03.05.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине есть обесточивание в результате новых обстрелов РФ – Минэнерго Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.

«Энергетики запитали более 4,1 тысячи абонентов. Однако в результате новых обстрелов обесточен более 2,6 тысячи точек учета», — говорится в сообщении.

В Минэнерго также добавили, что в регионе продолжают действовать сетевые ограничения – отключены около 206 тысяч абонентов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 3 мая 2024 в 11:48;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Министерстве энергетики Украины проинформировали о текущей ситуации со светом на Харьковщине.".