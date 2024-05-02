После обстрелов: в Харькове восстановили свет, в Золочеве поврежден газопровод

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергетике в Харькове и области.

«Из-за сетевых ограничений продолжают применяться графики отключений потребителей в г. Харьков», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

В министерстве сообщили, что энергетики уже запитали 1748 абонентов в Харькове и ближайших районах, которые остались без света из-за вчерашних ударов КАБ. На утро в целом по области оставались обесточенными 28,7 тыс. точек учета.

«В поселке Золочев в результате обстрела поврежден газопровод. Отключены от газоснабжения 17 абонентов», — отметили в Минэнерго.

Напомним, 2 мая в Харькове действуют длительные отключения электричества: в Харьковоблэнерго предупредили, что по графикам отключения будут продолжаться не три, а пять часов. Это связано с ремонтными работами в Объединенной энергосистеме.