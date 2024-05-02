После обстрелов: в Харькове восстановили свет, в Золочеве поврежден газопровод
Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергетике в Харькове и области.
«Из-за сетевых ограничений продолжают применяться графики отключений потребителей в г. Харьков», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.
В министерстве сообщили, что энергетики уже запитали 1748 абонентов в Харькове и ближайших районах, которые остались без света из-за вчерашних ударов КАБ. На утро в целом по области оставались обесточенными 28,7 тыс. точек учета.
«В поселке Золочев в результате обстрела поврежден газопровод. Отключены от газоснабжения 17 абонентов», — отметили в Минэнерго.
Напомним, 2 мая в Харькове действуют длительные отключения электричества: в Харьковоблэнерго предупредили, что по графикам отключения будут продолжаться не три, а пять часов. Это связано с ремонтными работами в Объединенной энергосистеме.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 10:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергетике в Харькове и области".