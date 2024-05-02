Live
  • Чт 02.05.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 39.64
  • EUR 42.3

После обстрелов: в Харькове восстановили свет, в Золочеве поврежден газопровод

Общество 10:58   02.05.2024
Оксана Горун
После обстрелов: в Харькове восстановили свет, в Золочеве поврежден газопровод Фото: АО «Харьковоблэнерго»

Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергетике в Харькове и области.

«Из-за сетевых ограничений продолжают применяться графики отключений потребителей в г. Харьков», — проинформировала пресс-служба Минэнерго.

В министерстве сообщили, что энергетики уже запитали 1748 абонентов в Харькове и ближайших районах, которые остались без света из-за вчерашних ударов КАБ. На утро в целом по области оставались обесточенными 28,7 тыс. точек учета.

«В поселке Золочев в результате обстрела поврежден газопровод. Отключены от газоснабжения 17 абонентов», — отметили в Минэнерго.

Напомним, 2 мая в Харькове действуют длительные отключения электричества: в Харьковоблэнерго предупредили, что по графикам отключения будут продолжаться не три, а пять часов. Это связано с ремонтными работами в Объединенной энергосистеме.

Читайте также: Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили

Автор: Оксана Горун
Популярно
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
Главные новости Харькова 2 мая: длительные отключения электричества, обстрелы
02.05.2024, 11:23
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
Терехов прокомментировал «беспрецедентное решение» для бизнеса в Харькове
30.04.2024, 12:20
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
Изменения в системе оповещения населения Харьковщины анонсировал Синегубов
01.05.2024, 21:54
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
02.05.2024, 09:03
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
На Харьковщине фиксируют российские ДРГ: НГУ о ситуации на границе и фронте
02.05.2024, 09:32
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
Харьковчанка Садурская завоевала три золотых медали и установила два рекорда
02.05.2024, 11:17

Новости по теме:

09:03
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
11:36
Минэнерго: в понедельник свет в Харькове и области должны отключать по графику
11:40
В Харькове без света около 100 тысяч абонентов: Синегубов о ситуации
13:45
Отключение не по графику: на популярные вопросы харьковчан ответило облэнерго
09:21
Своей генерации электричества в Харькове нет, но люди не выезжают — мэр

Вы читали новость: «После обстрелов: в Харькове восстановили свет, в Золочеве поврежден газопровод»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило о ситуации в энергетике в Харькове и области".