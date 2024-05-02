В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго
Пресс-служба Харьковоблэнерго утром 2 мая сообщила о продлении графиков почасовых отключений в Харькове и области.
«Уважаемые потребители! Сообщаем, что сегодня, 2 мая, графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут продлены с трех до пяти часов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины», — проинформировали энергетики.
Они также отметили, что могут быть и более длительные отключения — в связи с ремонтными работами, которые сейчас идут в Харьковской области.
Читайте также: Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили
«Энергетики пытаются работать как можно скорее, но объемы работ достаточно масштабны. К тому же во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идут ремонты, из-за вопросов безопасности, и это также продлевает время выполнения аварийно-восстановительных работ», — пояснила пресс-служба Харьковоблэнерго.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новости Харькова, отключения, світло, свет;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 09:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковоблэнерго утром 2 мая сообщила о продлении графиков почасовых отключений в Харькове и области".