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В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго

Общество 09:03   02.05.2024
Оксана Горун
В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго Фото: пресс-служба АО «Харьковоблэнерго»

Пресс-служба Харьковоблэнерго утром 2 мая сообщила о продлении графиков  почасовых отключений в Харькове и области.

«Уважаемые потребители! Сообщаем, что сегодня, 2 мая, графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут продлены с трех до пяти часов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины», — проинформировали энергетики.

Они также отметили, что могут быть и более длительные отключения — в связи с ремонтными работами, которые сейчас идут в Харьковской области.

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«Энергетики пытаются работать как можно скорее, но объемы работ достаточно масштабны. К тому же во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идут ремонты, из-за вопросов безопасности, и это также продлевает время выполнения аварийно-восстановительных работ», — пояснила пресс-служба Харьковоблэнерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 2 мая 2024 в 09:03;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пресс-служба Харьковоблэнерго утром 2 мая сообщила о продлении графиков  почасовых отключений в Харькове и области".