В Харькове продлят отключения электричества: его не будет 5 часов — облэнерго

Пресс-служба Харьковоблэнерго утром 2 мая сообщила о продлении графиков почасовых отключений в Харькове и области.

«Уважаемые потребители! Сообщаем, что сегодня, 2 мая, графики почасовых отключений в Харькове и Харьковской области будут продлены с трех до пяти часов. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ в Объединенной энергосистеме Украины», — проинформировали энергетики.

Они также отметили, что могут быть и более длительные отключения — в связи с ремонтными работами, которые сейчас идут в Харьковской области.

«Энергетики пытаются работать как можно скорее, но объемы работ достаточно масштабны. К тому же во время воздушных тревог персонал должен покидать объекты, на которых идут ремонты, из-за вопросов безопасности, и это также продлевает время выполнения аварийно-восстановительных работ», — пояснила пресс-служба Харьковоблэнерго.