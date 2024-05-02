У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго
Пресслужба Харківобленерго вранці 2 травня повідомила про продовження графіків погодинних відключень у Харкові та області.
“Шановні споживачі! Повідомляємо, що сьогодні, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п’яти годин. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об’єднаній енергосистемі України”, – поінформували енергетики.
Вони також зазначили, що можуть бути й більш тривалі відключення – у зв’язку з ремонтними роботами, які наразі йдуть у Харківській області.
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“Енергетики намагаються працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. До того ж під час повітряних тривог персонал має залишати об’єкти, на яких ідуть ремонти, через питання безпеки, і це також подовжує час виконання аварійно-відновлювальних робіт”, — пояснила пресслужба Харківобленерго.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", відключення, електрика, новини Харкова, світло;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 09:03;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківобленерго вранці 2 травня повідомила про продовження графіків погодинних відключень у Харкові та області".