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У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго

Суспільство 09:03   02.05.2024
Оксана Горун
У Харкові продовжать відключення електрики: її не буде 5 годин – обленерго Фото: пресслужба АТ “Харківобленерго”

Пресслужба Харківобленерго вранці 2 травня повідомила про продовження графіків погодинних відключень у Харкові та області.

“Шановні споживачі! Повідомляємо, що сьогодні, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п’яти годин. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об’єднаній енергосистемі України”, – поінформували енергетики.

Вони також зазначили, що можуть бути й більш тривалі відключення – у зв’язку з ремонтними роботами, які наразі йдуть у Харківській області.

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“Енергетики намагаються працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. До того ж під час повітряних тривог персонал має залишати об’єкти, на яких ідуть ремонти, через питання безпеки, і це також подовжує час виконання аварійно-відновлювальних робіт”, — пояснила пресслужба Харківобленерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 09:03;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пресслужба Харківобленерго вранці 2 травня повідомила про продовження графіків погодинних відключень у Харкові та області".