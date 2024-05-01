Live
  • Ср 01.05.2024
  • Харків  +21°С
  • USD 39.52
  • EUR 42.36

Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили

Суспільство 12:02   01.05.2024
Вікторія Яковенко
Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили

Графік погодинних відключень світла розширили з урахуванням нічних годин, повідомили у ХОВА.

Там пояснили, що додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в об’єднаній енергетичній системі.

«1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня. На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії», – зазначили у ХОВА.

Фото: ХОВА

Опублікований раніше графік відключень на 1-3 травня залишається актуальним.

Читайте також: Відключення не за графіком: на популярні питання харків’ян відповіло обленерго

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Напиляв дерев на 120 тис. грн: «чорного» лісоруба піймали на Харківщині (фото)
Напиляв дерев на 120 тис. грн: «чорного» лісоруба піймали на Харківщині (фото)
01.05.2024, 12:22
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
У Харкові пролунав вибух, б’ють КАБами: удари підтвердили Терехов і Синєгубов
30.04.2024, 10:04
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
Вибух у Харкові: Терехов повідомив, куди прилетіло (оновлено)
01.05.2024, 10:52
Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили
Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили
01.05.2024, 12:02
Кількість поранених через удар КАБами по Золочеву зросла до трьох (фото)
Кількість поранених через удар КАБами по Золочеву зросла до трьох (фото)
01.05.2024, 11:37
У Харкові «приліт» в Київському районі, також три КАБи впали в області – ХОВА
У Харкові «приліт» в Київському районі, також три КАБи впали в області – ХОВА
01.05.2024, 11:20

Новини за темою:

15:58
Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області
11:36
Міненерго: у понеділок світло в Харкові та області мають вимикати за графіком
14:24
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
15:14
Опубліковано графік відключень світла в Харкові та області із 25 по 28 квітня
11:25
Дефіцит для 230 тис абонентів, відключення до 4 годин: що зі світлом у Харкові

Ви читали новину: «Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 12:02;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень світла розширили з урахуванням нічних годин, повідомили у ХОВА.".