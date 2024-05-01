Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили

Графік погодинних відключень світла розширили з урахуванням нічних годин, повідомили у ХОВА.

Там пояснили, що додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в об’єднаній енергетичній системі.

«1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня. На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії», – зазначили у ХОВА.

Опублікований раніше графік відключень на 1-3 травня залишається актуальним.