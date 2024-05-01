Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили
Графік погодинних відключень світла розширили з урахуванням нічних годин, повідомили у ХОВА.
Там пояснили, що додаткові відключення потрібні для виконання аварійно-відновлювальних робіт в об’єднаній енергетичній системі.
«1 травня графік погодинних відключень буде розширено з урахуванням нічних годин та буде діяти до ранку 2 травня. На цей час закликають промислові об’єкти максимально знизити споживання електроенергії», – зазначили у ХОВА.
Опублікований раніше графік відключень на 1-3 травня залишається актуальним.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Травня 2024 в 12:02;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік погодинних відключень світла розширили з урахуванням нічних годин, повідомили у ХОВА.".