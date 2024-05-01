Света не будет и ночью: график отключений в Харькове и области расширили

График почасовых отключений света расширили с учетом ночных часов, сообщили в ХОВА.

Там объяснили, что дополнительные отключения необходимы для выполнения аварийно-восстановительных работ в объединенной энергетической системе.

«1 мая график почасовых отключений будет расширен с учетом ночных часов и будет действовать до утра 2 мая. В это время призываем промышленные объекты максимально снизить потребление электроэнергии», — отметили в ХОВА.

Опубликованный ранее график отключений на 1-3 мая остается актуальным.