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Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

Общество 15:58   30.04.2024
Виктория Яковенко
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

График отключений электричества в Харькове и области на период с 1 по 3 мая опубликовали в ХОВА.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — отметили в ХОВА.

Ознакомиться с новым графиком можно здесь.

Читайте также: Отключение не по графику: на популярные вопросы харьковчан ответило облэнерго

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 30 апреля 2024 в 15:58;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключений электричества в Харькове и области на период с 1 по 3 мая опубликовали в ХОВА.".