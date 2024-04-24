Отключение не по графику: на популярные вопросы харьковчан ответило облэнерго
В АО «Харьковоблэнерго» подробно объяснили, почему на Харьковщине могут отключать свет не по графику, а также ответили на самые популярные вопросы жителей.
🔹Зачем вводятся графики отключений электроэнергии?
Как объяснили энергетики, электросеть региона больше всего пострадала от вражеских атак, поэтому сейчас работает в сверхэкстремальных условиях. Даже когда в стране нет дефицита электроэнергии, то электрооборудование, которое сейчас эксплуатируется в Харьковской области, не в состоянии передать необходимые объемы, чтобы обеспечить электричеством всех потребителей.
Кроме этого, постоянные вражеские обстрелы приводят к новым повреждениям сети. Также отключения необходимы для стабилизации энергосистемы. Чтобы избежать срабатывания автоматики вследствие перегрузки или провести ремонтные работы на высоковольтных линиях и подстанциях, вводятся графики аварийных или почасовых отключений.
🔹Что такое ГАВ и ГПО и чем они отличаются?
ГАВ – это график аварийных отключений. Специалисты объяснили, что это не график плановых работ, потому в нем нет часов начала и завершения отключения. Этот график вводится в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от Укрэнерго. Это оперативные распоряжения, и облэнерго не владеет информацией об этих отключениях заранее. Именно поэтому об аварийных отключениях сообщают уже по факту, когда отключение произошло.
ГПО – это график почасовых отключений. Его ввели с 25 марта для стабилизации работы энергосистемы.
🔹Зачем вводить ГАВ, если есть ГПО?
График почасовых отключений не единственный способ регулирования уровня перегрузки на энергосистему. Операторы системы распределения, в случае наступления значительных аварийных отключений и по указанию Укрэнерго, вынуждены увеличивать количество обесточенных абонентов и вводить ГАВ, спецГАВ, ограничение потребления мощности, электрической энергии и т.д.
🔹Почему отключение должно быть до 3 часов, а у меня не было света 7 часов?
Решение по запитанию потребителей принимает Укрэнерго, отметили в «Харьковоблэнерго». Если отключение продолжалось больше, чем ожидалось, это свидетельствует о том, что дефицит электроэнергии сохранялся.
Энергетики заявили, что диспетчер Укрэнерго у себя на экране монитора не видит конкретных потребителей, заведений или учреждений. Он видит объем потребления в мегаваттах по стране или конкретному региону. Если нужно стабилизировать сеть, об этом решении сообщают облэнерго и происходит отключение.
🔹Почему мой дом отключают третий день подряд, а в соседнем есть свет?
Различные дома и даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных линий электропередачи, в который раз напомнили энергетики. Диспетчеры ориентируются не на конкретные дома, а следят за превышением потребления каждой сети. Энергетики чередуют линии для отключения, но если какие-то дома не выключаются совсем, то это свидетельствует о наличии объектов критической инфраструктуры на питающей эти дома линии.
Кроме того, в облэнерго обратили внимание, что электрическое оборудование в принципе не рассчитано на постоянные отключения/включения. Постоянные переключения отрицательно влияют на ресурс оборудования, в результате чего могут возникать дополнительные аварийные ситуации.
Также продолжительность отключений может быть другой из-за того, что энергетикам требуется время для выезда на включение оборудования.
🔹Как мне планировать свой день, если я не знаю, когда точно выключат свет и сколько будет продолжаться отключение?
К сожалению, пока идет война и враг атакует энергетические объекты Украины, этот вопрос будет оставаться актуальным, отметили энергетики.
Поэтому призывают жителей приобрести павербанки, портативные газовые плитки, фонарики и т.д. Кроме того, в городе работают «пункти незламності», где есть свет и интернет, добавили в облэнерго.
Специалисты в который раз просят жителей с пониманием относиться к ситуации с аварийными и почасовыми отключениями. Энергетики также призвали максимально экономить свет в пиковые часы нагрузки: с 07:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: відключення, вопросы, графики, облэнерго, отключения, світло, свет, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» подробно объяснили, почему на Харьковщине могут отключать свет не по графику, а также ответили на самые популярные вопросы жителей.".