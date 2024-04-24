На Харьковщине обесточены 207 тыс. абонентов: данные Минэнерго и Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» и Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации со светом на Харковщине.

«В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей», – сообщили в Укрэнерго.

Там также добавили, что на протяжении суток в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

По данным Минэнерго, вчера энергетики возобновили электроснабжение 3247 абонентам. Из-за боевых действий остаются обесточенными 26,1 тысячи точек учета.