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На Харьковщине обесточены 207 тыс. абонентов: данные Минэнерго и Укрэнерго

Общество 11:55   24.04.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщине обесточены 207 тыс. абонентов: данные Минэнерго и Укрэнерго

В НЭК «Укрэнерго» и Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации со светом на Харковщине.

«В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей», – сообщили в Укрэнерго.

Там также добавили, что на протяжении суток в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.

По данным Минэнерго, вчера энергетики возобновили электроснабжение 3247 абонентам. Из-за боевых действий остаются обесточенными 26,1 тысячи точек учета.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:55;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» и Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации со светом на Харковщине.".