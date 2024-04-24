На Харьковщине обесточены 207 тыс. абонентов: данные Минэнерго и Укрэнерго
В НЭК «Укрэнерго» и Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации со светом на Харковщине.
«В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточены около 207 тысяч бытовых потребителей», – сообщили в Укрэнерго.
Там также добавили, что на протяжении суток в энергосистеме Украины сохраняется дефицит электроэнергии. Из-за повреждений, причиненных ракетными ударами россиян, электростанции не могут выработать достаточно электроэнергии, чтобы покрыть все потребности потребителей.
По данным Минэнерго, вчера энергетики возобновили электроснабжение 3247 абонентам. Из-за боевых действий остаются обесточенными 26,1 тысячи точек учета.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Минэнерго, обесточены, потребители, світло, свет, Укрэнерго, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 24 апреля 2024 в 11:55;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В НЭК «Укрэнерго» и Министерстве энергетики Украины проинформировали о ситуации со светом на Харковщине.".