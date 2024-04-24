Live
  • Ср 24.04.2024
  • Харків  +14°С
  • USD 39.59
  • EUR 42.26

На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго

Суспільство 11:55   24.04.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго

В НЕК «Укренерго» та Міністерстві енергетики України проінформували про ситуацію зі світлом на Харківщині.

«Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлені близько 207 тисяч побутових споживачів», – повідомили в Укренерго.

Там також додали, що протягом всієї доби в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

За даними Міненерго, вчора енергетики відновили електропостачання 3247 абонентам. Через бойові дії залишаються знеструмленими 26,1 тисячі точок обліку.

Читайте також: Скільки магазинів, аптек і ринків працюють у Харкові, коли відключають світло

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго
На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго
24.04.2024, 11:55
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
У Харкові та області будуть додаткові відключення світла: графік обленерго
19.04.2024, 13:55
Над посиленням ППО для Харкова вже працюють – Терехов
Над посиленням ППО для Харкова вже працюють – Терехов
24.04.2024, 11:40
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
Куди росіяни цілилися у Харкові, повідомив Терехов
22.04.2024, 16:58
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
В’їхав у бордюр і перекинувся: водій під наркотиками скоїв ДТП у Харкові
24.04.2024, 11:24
Головні новини 24.04: удари по Харкову та Золочеву – наслідки (фото, відео)
Головні новини 24.04: удари по Харкову та Золочеву – наслідки (фото, відео)
24.04.2024, 12:00

Новини за темою:

10:35
Чому в Харкові зранку були перебої з електрикою: пояснення Міненерго
11:57
Без світла на Харківщині 224 тисячі абонентів – Міненерго
12:56
Ситуація зі світлом: 260 тисяч абонентів відключені на Харківщині
11:28
Міненерго: світло в Харкові та області в неділю мають вимикати за графіком
11:50
На Харківщині обстріли пошкодили електромережі у двох населених пунктах

Ви читали новину: «На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 24 Квітня 2024 в 11:55;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В НЕК «Укренерго» та Міністерстві енергетики України проінформували про ситуацію зі світлом на Харківщині.".