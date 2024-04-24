На Харківщині знеструмлені 207 тис. абонентів: дані Міненерго і Укренерго

В НЕК «Укренерго» та Міністерстві енергетики України проінформували про ситуацію зі світлом на Харківщині.

«Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлені близько 207 тисяч побутових споживачів», – повідомили в Укренерго.

Там також додали, що протягом всієї доби в енергосистемі України зберігається дефіцит електроенергії. Через пошкодження, завдані ракетними ударами росіян, електростанції не можуть виробити достатньо електроенергії, щоб покрити всі потреби споживачів.

За даними Міненерго, вчора енергетики відновили електропостачання 3247 абонентам. Через бойові дії залишаються знеструмленими 26,1 тисячі точок обліку.