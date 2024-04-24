Відключення не за графіком: на популярні питання харків’ян відповіло обленерго

В АТ «Харківобленерго» детально пояснили чому на Харківщині можуть відключати світло не за графіком, а також відповіли на найпопулярніші питання жителів.

🔹 Для чого запроваджуються графіки відключень електроенергії?

Як пояснили енергетики, електромережа регіону найбільше постраждала від ворожих атак, тому наразі працює в надекстремальних умовах. Навіть коли у країні немає дефіциту електроенергії, те електрообладнання, яке зараз експлуатується на Харківщині, не в змозі передати необхідні обсяги, щоб забезпечити електрикою всіх споживачів.

Крім цього, постійні ворожі обстріли призводять до нових пошкоджень енергомережі. Також відключення потрібні для стабілізації енергосистеми. Для того, щоб уникнути спрацювання автоматики внаслідок перевантаження чи провести ремонтні роботи на високовольтних лініях та підстанціях, вводяться графіки аварійних або погодинних відключень.

🔹 Що таке ГАВ та ГПВ і чим вони відрізняються?

ГАВ – це графік аварійних відключень. Фахівці пояснили, що це не графік планових робіт, тому у ньому немає годин початку та завершення відключення. Цей графік запроваджується протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від «Укренерго». Це оперативні розпорядження, і обленерго не володіє інформацією про ці відключення заздалегідь. Саме тому про аварійні відключення повідомляють вже по факту, коли відключення відбулося.

ГПВ – це графік погодинних відключень. Його ввели з 25 березня 2024 року для стабілізації роботи енергосистеми.

🔹 Навіщо вводити ГАВ, якщо є ГПВ?

Графік погодинних відключень не єдиний метод регулювання рівня навантаження на енергосистему. Оператори системи розподілу, у випадку настання значних аварійних відключень та за вказівки Укренерго, вимушені збільшувати кількість знеструмлених абонентів та запроваджувати ГАВ, спецГАВ, обмеження споживання потужності, електричної енергії і тд.

🔹 Чому відключення повинно бути до 3 годин, а в мене не було світла 7 годин?

Рішення щодо заживлення споживачів приймає Укренерго, зазначили в «Харківобленерго». Якщо відключення тривало більше, ніж очікувалося, це свідчить про те, що дефіцит електричної енергії зберігався.

Енергетики заявили, що диспетчер Укренерго у себе на екрані монітора не бачить конкретних споживачів чи якісь заклади або установи. Він бачить обсяг споживання у мегаватах по країні або у конкретному регіоні. Якщо потрібно стабілізувати мережу, про це рішення повідомляють обленерго, і відбувається відключення.

🔹 Чому мій будинок відключають третій день поспіль, а у сусідньому є світло?

Різні будинки та навіть під’їзди одного будинку можуть бути заживлені від різних ліній електропередачі, вкотре нагадали енергетики. Диспетчери орієнтуються не на конкретні будинки, а стежать за перевищенням споживання на кожній мережі. Енергетики чергують лінії для вимкнення, але якщо якісь будинки не вимикаються зовсім, то це свідчить про наявність об`єктів критичної інфраструктури на лінії, що живить ці будинки. До прикладу: лікарня, водоканал, школа, стратегічний об’єкт тощо.

Окрім того, в обленерго звернули увагу на те, що електричне обладнання в принципі не розраховане на постійні вимкнення/увімкнення. Для стабільної роботи воно має працювати у безперебійному режимі. Постійні перемикання негативно впливають на ресурс обладнання, внаслідок чого можуть виникати додаткові аварійні ситуації.

Також тривалість відключень може бути іншою через те, що енергетикам потрібен час для виїзду на увімкнення обладнання.

🔹 Як мені планувати свій день, якщо я не знаю, коли точно вимкнуть світло та скільки триватиме відключення?

На жаль, поки триває війна і ворог атакує енергетичні об’єкти України, це питання залишатиметься актуальним, зазначили енергетики. Тож закликають жителів придбати павербанки, портативні газові плитки, ліхтарики тощо. Окрім того, в місті працюють «пункти незламності», де є світло та інтернет, додали в обленерго.

Фахівці вкотре просять жителів з розумінням ставитися до ситуації з аварійними та погодинними відключеннями. Енергетики також закликали максимально економити світло у пікові години навантаження: з 07:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.