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Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області

Суспільство 15:58   30.04.2024
Вікторія Яковенко
Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області

Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 1 по 3 травня опублікували у ХОВА.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначили в ХОВА.

Ознайомитись із новим графіком можна тут.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 15:58;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 1 по 3 травня опублікували у ХОВА.".