Опублікований новий графік відключення світла у Харкові та області
Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 1 по 3 травня опублікували у ХОВА.
Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.
«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначили в ХОВА.
Ознайомитись із новим графіком можна тут.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: график, опубликован, світло, Харків, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Квітня 2024 в 15:58;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 1 по 3 травня опублікували у ХОВА.".