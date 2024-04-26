Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 28 по 30 квітня опублікував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначив Синєгубов.

Ознайомитись з новим графіком можна тут.