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Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

Суспільство 14:24   26.04.2024
Вікторія Яковенко
Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області

Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 28 по 30 квітня опублікував голова ХОВА Олег Синєгубов.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначив Синєгубов.

Ознайомитись з новим графіком можна тут.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 14:24;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 28 по 30 квітня опублікував голова ХОВА Олег Синєгубов.".