Опубліковано новий графік відключення світла у Харкові та області
Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 28 по 30 квітня опублікував голова ХОВА Олег Синєгубов.
Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.
«Фахівці продовжують ремонтувати інфраструктуру після ворожих обстрілів», – зазначив Синєгубов.
Ознайомитись з новим графіком можна тут.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 14:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Графік відключень електрики в Харкові та області на період із 28 по 30 квітня опублікував голова ХОВА Олег Синєгубов.".