Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

График отключений электричества в Харькове и области на период с 28 по 30 апреля опубликовал глава ХОВА Олег Синегубов.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — отметил Синегубов.

Ознакомить с графиком можно тут.