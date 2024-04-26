Live
  • Пт 26.04.2024
  • Харьков  +23°С
  • USD 39.67
  • EUR 42.52

Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

Общество 14:24   26.04.2024
Виктория Яковенко
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области

График отключений электричества в Харькове и области на период с 28 по 30 апреля опубликовал глава ХОВА Олег Синегубов.

Все абоненты по-прежнему разделены на 12 групп, время обесточивания – три часа в сутки.

«Специалисты продолжают ремонтировать инфраструктуру после вражеских обстрелов», — отметил Синегубов.

Ознакомить с графиком можно тут.

Читайте также: На Харьковщине обстрелами повредили высоковольтные линии — Минэнерго

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
Опубликован новый график отключения света в Харькове и области
26.04.2024, 14:24
Тушат пожар, разбирают завалы: ГСЧСники работают на месте удара в Дергачах
Тушат пожар, разбирают завалы: ГСЧСники работают на месте удара в Дергачах
26.04.2024, 14:08
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, пострадавшие, новый график
Главные новости Харькова 26.04 : удар по Дергачам, пострадавшие, новый график
26.04.2024, 14:28
Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD
Школьники Германии принимают ислам из-за страха перед одноклассниками — BILD
26.04.2024, 14:21
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
По Дергачам ударили два КАБ: одно попадание в подстанцию, второе – в дом
26.04.2024, 13:14
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
Горсовет в Харькове на ближайшей сессии отменит часть налогов для бизнеса
26.04.2024, 07:33

Новости по теме:

15:14
Опубликован график отключений света в Харькове и области с 25 по 28 апреля
11:25
Дефицит для 230 тыс абонентов, отключения до 4 часов: что со светом в Харькове
11:28
Минэнерго: свет в Харькове и области в воскресенье должны отключать по графику
16:01
Опубликован новый график отключений света в Харькове и области
13:55
В Харькове и области будут дополнительные отключения света: график облэнерго

Вы читали новость: «Опубликован новый график отключения света в Харькове и области»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 14:24;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "График отключений электричества в Харькове и области на период с 28 по 30 апреля опубликовал глава ХОВА Олег Синегубов.".