На Харьковщине обстрелами повредили высоковольтные линии — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило, что за минувшие сутки на Харьковщине были отключения электричества из-за обстрелов, а также действуют обычные графики.

«В Харьковской области из-за обстрелов повреждены высоковольтные воздушные линии. Поэтому обесточивалась высоковольтная подстанция, выключались бытовые потребители. В течение нескольких часов подстанция и потребители были запитаны», — сообщила утром 26 апреля пресс-служба Минэнерго.

Энергетики проинформировали также, что в Харьковской области действуют графики отключений — из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы.

«В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточено около 202 тысяч бытовых потребителей», — уточнили информацию в Укрэнерго.