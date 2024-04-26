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На Харьковщине обстрелами повредили высоковольтные линии — Минэнерго

Общество 10:58   26.04.2024
Оксана Горун
На Харьковщине обстрелами повредили высоковольтные линии — Минэнерго

Министерство энергетики Украины сообщило, что за минувшие сутки на Харьковщине были отключения электричества из-за обстрелов, а также действуют обычные графики.

«В Харьковской области из-за обстрелов повреждены высоковольтные воздушные линии. Поэтому обесточивалась высоковольтная подстанция, выключались бытовые потребители. В течение нескольких часов подстанция и потребители были запитаны», — сообщила утром 26 апреля пресс-служба Минэнерго.

Энергетики проинформировали также, что в Харьковской области действуют графики отключений — из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы.

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«В течение суток действуют ограничения потребления в Харьковской области. На утро обесточено около 202 тысяч бытовых потребителей», — уточнили информацию в Укрэнерго.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 26 апреля 2024 в 10:58;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство энергетики Украины сообщило, что за минувшие сутки на Харьковщине были отключения электричества из-за обстрелов, а также действуют обычные графики".