На Харківщині обстрілами пошкодили високовольтні лінії – Міненерго

Міністерство енергетики України повідомило, що минулої доби на Харківщині були відключення електрики через обстріли, а також діють звичайні графіки.

“На Харківщині через обстріли пошкоджено високовольтні повітряні лінії. Через це знеструмлювалася високовольтна підстанція, вимикалися побутові споживачі. Впродовж кількох годин підстанцію та споживачів було заживлено”, – повідомила вранці 26 квітня пресслужба Міненерго.

Енергетики поінформували також, що в Харківській області діють графіки відключень через мережеві обмеження на лініях оператора системи.

“Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 202 тисяч побутових споживачів”, – уточнили інформацію в Укренерго.