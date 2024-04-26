На Харківщині обстрілами пошкодили високовольтні лінії – Міненерго
Міністерство енергетики України повідомило, що минулої доби на Харківщині були відключення електрики через обстріли, а також діють звичайні графіки.
“На Харківщині через обстріли пошкоджено високовольтні повітряні лінії. Через це знеструмлювалася високовольтна підстанція, вимикалися побутові споживачі. Впродовж кількох годин підстанцію та споживачів було заживлено”, – повідомила вранці 26 квітня пресслужба Міненерго.
Енергетики поінформували також, що в Харківській області діють графіки відключень через мережеві обмеження на лініях оператора системи.
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“Протягом доби діють обмеження споживання на Харківщині. На ранок знеструмлено близько 202 тисяч побутових споживачів”, – уточнили інформацію в Укренерго.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Квітня 2024 в 10:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило, що минулої доби на Харківщині були відключення електрики через обстріли, а також діють звичайні графіки".