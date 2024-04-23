Ще сотні генераторів передали Харкову: один із них може живити мікрорайон
Понад 300 генераторів та інші портативні джерела живлення отримала Харківська область від Рівненської, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.
Окрім генераторів, уточнив начальник ХОВА, регіону передали понад 30 портативних зарядних станцій. Також серед обладнання – потужний генератор на 1,4 МВт, який здатний забезпечити світлом велике підприємство чи навіть невеликий мікрорайон міста.
Фото: телеграм Олега Синєгубова
Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.
20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.
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Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "БПонад 300 генераторів та інші портативні джерела живлення отримала Харківська область від Рівненської".