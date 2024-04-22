54 генератори, паливо та павербанки передала Харківщині Черкаська область

Начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець супроводив важливий вантаж до Харкова. Він повідомив, що таку суттєву допомогу зібрали практично за два дні.

“Наші громади всі райони долучилися, ми практично за оці два дні зібрали таку досить потужну допомогу, привезли 54 генератори, акумулятори, павербанки, паливо. Ми від Черкащини обов’язково з задоволенням будемо допомагати. Чим стійкіша Харківщина, тим стійкіша Україна”, — сказав Табурець під час передачі вантажу.

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зазначив, що ця допомога справді дуже важлива для регіону: після нещодавнього блекауту на дві доби необхідно зміцнити резерви.

“А головне, що наші люди відчувають, що вся країна нам підставляє плече”, – зазначив Синєгубов.