54 генератора, топливо и повербанки передала Харьковщине Черкасская область
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Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сопроводил важный груз в Харьков. Он сообщил, что такую существенную помощь собрали практически за два дня.
«Наши громады, все районы присоединились. Мы практически за эти два дня собрали такую достаточно мощную помощь, привезли 54 генератора, аккумуляторы, повербанки, топливо. Мы от Черкасской области обязательно с удовольствием будем помогать. Чем устойчивее Харьковщина, тем устойчивее Украина», — сказал Табурец во время передачи груза.
Начальник ХОВА Олег Синегубов отметил, что эта помощь действительно очень важна для региона: после недавнего блэкаута на двое суток, необходимо укрепить резервы.
«А главное, что люди наши чувствуют, что вся страна нам подставляет плечо», — отметил Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 22 апреля 2024 в 10:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец сопроводил важный груз в Харьков. Он сообщил, что такую существенную помощь собрали практически за два дня".