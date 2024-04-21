Ожидается, что мини-электростанции вскоре привезут в Харьков — Синегубов

Первая в Украине газотурбинная электростанция, запущенная в Ирпене в январе 2023 года. Фото — Telegram Александра Маркушина

Ожидается, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут снизить дефицит электроэнергии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Об этом он написал в Telegram по итогам визита в Харьков 20 апреля вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова и международных партнеров из Дании, Швеции, Эстонии и Франции.

«Прорабатывается вопрос газотурбинных электростанций, — сказал журналистам на брифинге Кубраков. — Мы понимаем, что то, что уже было заказано ранее, мы сможем сюда перенаправить, что необходимо — будем дополнительно заказывать, чтобы как можно быстрее получить».

Напомним, 20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.