Ожидается, что мини-электростанции вскоре привезут в Харьков — Синегубов
Ожидается, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут снизить дефицит электроэнергии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Об этом он написал в Telegram по итогам визита в Харьков 20 апреля вице-премьера по восстановлению Украины Александра Кубракова и международных партнеров из Дании, Швеции, Эстонии и Франции.
«Прорабатывается вопрос газотурбинных электростанций, — сказал журналистам на брифинге Кубраков. — Мы понимаем, что то, что уже было заказано ранее, мы сможем сюда перенаправить, что необходимо — будем дополнительно заказывать, чтобы как можно быстрее получить».
Напомним, 20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.
Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: газотурбинные электростанции, зима, отопительный сезон, синегубов, Харьков, электроснабжение;
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- • Дата публикации материала: 21 апреля 2024 в 13:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Ожидается, что вскоре в Харьков доставят приобретенные газотурбинные электростанции, которые помогут снизить дефицит электроэнергии, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов".