Очікуємо, що міні-електростанції незабаром доставлять до Харкова – Синєгубов

Перша в Україні газотурбінна електростанція, запущена в Ірпені в січні 2023 року. Фото – телеграм Олександра Маркушина

Очікується, що незабаром до Харкова доставлять придбані газотурбінні електростанції, які допоможуть зменшити дефіцит електроенергії, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Про це він написав у телеграмі за підсумками візиту до Харкова 20 квітня віцепрем’єра з відновлення України Олександра Кубракова та міжнародних партнерів із Данії, Швеції, Естонії та Франції.

“Опрацьовується питання газотурбінних електростанцій, – сказав журналістам на брифінгу Кубраков. – Ми розуміємо, що те, що вже було замовлене раніше, ми зможемо сюди перенаправити, що необхідно – будемо додатково замовляти, щоб якомога швидше отримати“.

Нагадаємо, 20 квітня у Харкові делегації дипломатів з Естонії, Данії, Швеції, Франції та представникам ООН презентували план щодо відновлення теплової інфраструктури та забезпечення стабільного електропостачання міста. До партнерів звернулися по допомогу, щоб їхні країни за можливості передали енергетичне обладнання.

Раніше мер Ігор Терехов інформував, що в умовах постійних атак ворога на енергоінфраструктуру був визначений алгоритм дій щодо підготовки до наступного опалювального сезону. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що для покращення ситуації з енергозабезпеченням Харкову передадуть мобільні ТЕЦ, генератори та когенераційні установки (обладнання, що комплексно виробляє електрику й тепло). Одне з основних завдань – децентралізація енергосистеми.