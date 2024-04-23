Еще сотни генераторов передали Харькову: один из них может питать микрорайон

Более 300 генераторов и другие портативные источники питания получила Харьковская область от Ровненской, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме генераторов, уточнил начальник ХОВА, региону передали более 30 портативных зарядных станций. Также среди оборудования — мощный генератор на 1,4 МВт, который способен обеспечить светом большое предприятие или даже небольшой микрорайон города.



Фото: Telegram Олега Синегубова

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.