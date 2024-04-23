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Еще сотни генераторов передали Харькову: один из них может питать микрорайон

Общество 18:32   23.04.2024
Елена Нагорная
Еще сотни генераторов передали Харькову: один из них может питать микрорайон Фото: Telegram Олега Синегубова

Более 300 генераторов и другие портативные источники питания получила Харьковская область от Ровненской, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.

Кроме генераторов, уточнил начальник ХОВА, региону передали более 30 портативных зарядных станций. Также среди оборудования — мощный генератор на 1,4 МВт, который способен обеспечить светом большое предприятие или даже небольшой микрорайон города.


Фото: Telegram Олега Синегубова

Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.

20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.

Читайте также: 54 генератора, топливо и повербанки передала Харьковщине Черкасская область

Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 18:32;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 300 генераторов и другие портативные источники питания получила Харьковская область от Ровненской, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".