Еще сотни генераторов передали Харькову: один из них может питать микрорайон
Более 300 генераторов и другие портативные источники питания получила Харьковская область от Ровненской, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Кроме генераторов, уточнил начальник ХОВА, региону передали более 30 портативных зарядных станций. Также среди оборудования — мощный генератор на 1,4 МВт, который способен обеспечить светом большое предприятие или даже небольшой микрорайон города.
Фото: Telegram Олега Синегубова
Ранее мэр Игорь Терехов информировал, что в условиях постоянных атак врага на энергоинфраструктуру был определен алгоритм действий по подготовке к следующему отопительному сезону. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что для улучшения ситуации с энергообеспечением Харькову передадут мобильные ТЭЦ, генераторы и когенерационные установки (оборудование, комплексно производящее электричество и тепло). Одна из основных задач — децентрализация энергосистемы.
20 апреля в Харькове делегации дипломатов из Эстонии, Дании, Швеции, Франции и представителям ООН презентовали план по восстановлению тепловой инфраструктуры и обеспечению стабильного электроснабжения города. К партнерам обратились за помощью, чтобы их страны по возможности передали энергетическое оборудование.
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- • Дата публикации материала: 23 апреля 2024 в 18:32;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Более 300 генераторов и другие портативные источники питания получила Харьковская область от Ровненской, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.".