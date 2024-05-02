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Після обстрілів: у Харкові відновили світло, у Золочеві пошкоджений газопровід

Суспільство 10:58   02.05.2024
Оксана Горун
Після обстрілів: у Харкові відновили світло, у Золочеві пошкоджений газопровід

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергетиці у Харкові та області.

“Через мережеві обмеження продовжують застосовуватися графіки відключень споживачів у м. Харків”, — поінформувала пресслужба Міненерго.

У міністерстві повідомили, що енергетики вже заживили 1748 абонентів у Харкові та найближчих районах, які залишилися без світла через вчорашні удари КАБів. На ранок загалом в області залишалися знеструмленими 28,7 тис. точок обліку.

“У селищі Золочів внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід. Відключено від газопостачання 17 абонентів”, – зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, 2 травня у Харкові діють тривалі відключення електрики: у Харківобленерго попередили, що за графіками відключення триватимуть не три, а п’ять годин. Це пов’язано із ремонтними роботами в Об’єднаній енергосистемі.

Читайте також: Світла не буде і вночі: графік відключень у Харкові та області розширили

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2024 в 10:58;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергетиці у Харкові та області".