Після обстрілів: у Харкові відновили світло, у Золочеві пошкоджений газопровід

Міністерство енергетики України повідомило про ситуацію в енергетиці у Харкові та області.

“Через мережеві обмеження продовжують застосовуватися графіки відключень споживачів у м. Харків”, — поінформувала пресслужба Міненерго.

У міністерстві повідомили, що енергетики вже заживили 1748 абонентів у Харкові та найближчих районах, які залишилися без світла через вчорашні удари КАБів. На ранок загалом в області залишалися знеструмленими 28,7 тис. точок обліку.

“У селищі Золочів внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід. Відключено від газопостачання 17 абонентів”, – зазначили у Міненерго.

Нагадаємо, 2 травня у Харкові діють тривалі відключення електрики: у Харківобленерго попередили, що за графіками відключення триватимуть не три, а п’ять годин. Це пов’язано із ремонтними роботами в Об’єднаній енергосистемі.