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На Харківщині є знеструмлення внаслідок нових обстрілів РФ – Міненерго

Суспільство 11:48   03.05.2024
Вікторія Яковенко
На Харківщині є знеструмлення внаслідок нових обстрілів РФ – Міненерго Фото: АТ “Харківобленерго”

У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.

«Енергетики заживили понад 4,1 тисячі абонентів. Однак внаслідок нових обстрілів знеструмлено понад 2,6 тисячі точок обліку», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго також додали, що в регіоні продовжують діяти мережеві обмеження – вимкнені близько 206 тисяч абонентів.

Читайте також: Після обстрілів: у Харкові відновили світло, у Золочеві пошкоджений газопровід

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:48;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.".