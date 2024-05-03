На Харківщині є знеструмлення внаслідок нових обстрілів РФ – Міненерго

У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.

«Енергетики заживили понад 4,1 тисячі абонентів. Однак внаслідок нових обстрілів знеструмлено понад 2,6 тисячі точок обліку», – йдеться у повідомленні.

У Міненерго також додали, що в регіоні продовжують діяти мережеві обмеження – вимкнені близько 206 тисяч абонентів.