На Харківщині є знеструмлення внаслідок нових обстрілів РФ – Міненерго
Фото: АТ “Харківобленерго”
У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.
«Енергетики заживили понад 4,1 тисячі абонентів. Однак внаслідок нових обстрілів знеструмлено понад 2,6 тисячі точок обліку», – йдеться у повідомленні.
У Міненерго також додали, що в регіоні продовжують діяти мережеві обмеження – вимкнені близько 206 тисяч абонентів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: Минэнерго, обесточивание, обстріли, світло, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Травня 2024 в 11:48;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Міністерстві енергетики України проінформували про поточну ситуацію зі світлом на Харківщині.".