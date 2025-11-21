РФ хоче знеструмити лівобережну Україну? Чи реально це, відповів Синєгубов

Чи справді у планах армії РФ залишити без світла всю лівобережну Україну та чи реальний такий сценарій, відповів голова ХОВА Олег Синєгубов під час брифінгу.

«Ми не маємо дати жодного шансу ворогу отримати будь-яку інформацію щодо чи реалістичності, нереалістичності, рівня пошкодження, які підприємства знищені чи не знищені, пошкоджені чи не пошкоджені, що захищено, що не захищено, як ми захищаємо. Тому наші відповіді можуть здатися такі досить неконкретні. Ми розуміємо це все, але людям потрібно теж розуміти, що це запорука проходження сталого опалювального сезону. Ми зараз кажемо, що ці сценарії нереальні, однак це може виявитися не зовсім точною інформацією. Сказати, що це реальні заходи, знов-таки це певна інформація», – зазначив Синєгубов.

Голова ХОВА додав, що знеструмити регіони України – це однозначно плани ворога.

«І не лише лівобережна Україна. У них мета по всій країні. Враховуючи ті удари по тих об’єктах, які вони наносять, там не говоримо вони успішні або ні. Однак ми чітко бачимо, про це каже і Генштаб, і Міністерство енергетики, що мета у них одна – це пошкодити, критично пошкодити енергетичну систему нашої держави», – підкреслив Синєгубова.