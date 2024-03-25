15 тисяч порцій приготував Food Train на Харківщині після знеструмлення

За три дні команда Food Train приготувала для пацієнтів лікарень та переселенців у гуртожитках близько 15 тисяч порцій обідів, повідомили у ХОВА.

«Після знеструмлення Харкова внаслідок дій окупантів, команда Food Train відгукнулась на пропозицію ХОВА та приїхала до Харкова. Food train – це проект Укрзалізниці за підтримки фонду Говарда Баффета», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше на запрошення Харківської ОВА кілька тижнів у поїзді готували гарячі обіди для жителів деокупованої Ізюмщини. Обідами пригощали терцентр соцдопомоги, медиків, поліцейських та усіх охочих жителів району.