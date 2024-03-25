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15 тисяч порцій приготував Food Train на Харківщині після знеструмлення

Суспільство 16:36   25.03.2024
Оксана Якушко

За три дні команда Food Train приготувала для пацієнтів лікарень та переселенців у гуртожитках близько 15 тисяч порцій обідів, повідомили у ХОВА.

«Після знеструмлення Харкова внаслідок дій окупантів, команда Food Train відгукнулась на пропозицію ХОВА та приїхала до Харкова. Food train – це проект Укрзалізниці за підтримки фонду Говарда Баффета», – повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Раніше на запрошення Харківської ОВА кілька тижнів у поїзді готували гарячі обіди для жителів деокупованої Ізюмщини. Обідами пригощали терцентр соцдопомоги, медиків, поліцейських та усіх охочих жителів району.

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Автор: Оксана Якушко
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Ви читали новину: «15 тисяч порцій приготував Food Train на Харківщині після знеструмлення»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Березня 2024 в 16:36;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За три дні команда Food Train приготувала для пацієнтів лікарень та переселенців у гуртожитках близько 15 тисяч порцій обідів, повідомили у ХОВА.".