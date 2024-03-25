15 тысяч порций приготовил Food Train на Харьковщине после обесточивания
Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА
За три дня команда Food Train приготовила для пациентов больниц и переселенцев в общежитиях около 15 тысяч порций обедов, сообщили в ХОВА.
«После обесточивания Харькова в результате действий оккупантов команда Food Train откликнулась на предложение ХОВА и приехала в Харьков. Food train – это проект Укрзалізниці при поддержке фонда Говарда Баффета», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
Ранее по приглашению Харьковской ОВА несколько недель в поезде готовили горячие обеды для жителей деоккупированной Изюмщины. Обедами угощали терцентр соцпомощи, медиков, полицейских и всех желающих жителей района.
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- Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: Food Train, еда, обесточивание, Олег Синегубов, порция, харьковщина, хова;
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- • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 16:36;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За три дня команда Food Train приготовила для пациентов больниц и переселенцев в общежитиях около 15 тысяч порций обедов, сообщили в ХОВА.".