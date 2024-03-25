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15 тысяч порций приготовил Food Train на Харьковщине после обесточивания

Общество 16:36   25.03.2024
Оксана Якушко
Food Train Фото: ХОВА Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА Food Train Фото: ХОВА
Food Train Фото: ХОВА Food Train Фото: ХОВА

За три дня команда Food Train приготовила для пациентов больниц и переселенцев в общежитиях около 15 тысяч порций обедов, сообщили в ХОВА.

«После обесточивания Харькова в результате действий оккупантов команда Food Train откликнулась на предложение ХОВА и приехала в Харьков. Food train – это проект Укрзалізниці при поддержке фонда Говарда Баффета», – сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Ранее по приглашению Харьковской ОВА несколько недель в поезде готовили горячие обеды для жителей деоккупированной Изюмщины. Обедами угощали терцентр соцпомощи, медиков, полицейских и всех желающих жителей района.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 марта 2024 в 16:36;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За три дня команда Food Train приготовила для пациентов больниц и переселенцев в общежитиях около 15 тысяч порций обедов, сообщили в ХОВА.".