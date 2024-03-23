На Харьковщину прибыл уникальный поезд-кухня: приготовят 5000 порций еды

После вчерашней массированной атаки РФ на Харьковщину прибыл уникальный Food Train.

«Сегодня команда поезда-кухни приготовит для жителей Харьковщины около 5000 порций еды – они будут доставлены в больницы, для внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате вчерашних обстрелов», — сообщили в АО «Укрзалізниця».

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на утро 23 марта подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов.