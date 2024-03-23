Live
  • Сб 23.03.2024
  • Харьков  +9°С
  • USD 38.92
  • EUR 42.47

На Харьковщину прибыл уникальный поезд-кухня: приготовят 5000 порций еды

Общество 12:00   23.03.2024
Виктория Яковенко
На Харьковщину прибыл уникальный поезд-кухня: приготовят 5000 порций еды Фото: АО «Укрзалізниця»

После вчерашней массированной атаки РФ на Харьковщину прибыл уникальный Food Train.

«Сегодня команда поезда-кухни приготовит для жителей Харьковщины около 5000 порций еды – они будут доставлены в больницы, для внутренне перемещенных лиц и пострадавших в результате вчерашних обстрелов», — сообщили в АО «Укрзалізниця».

Напомним, 22 марта утром Харьковщина подверглась самой масштабной атаке на энергоинфраструктуру с начала войны. Взрывы раздавались в Харькове с 4:30. По городу и области ударили 21 ракетой типа С-300 и Искандер. Разрушения и пожары были на пяти подстанциях. Пострадал работник ТЭЦ-5, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. В Харькове пропадали электричество и водоснабжение, а электротранспорт не выехал на маршруты. Метро работало как укрытие. Объекты водоснабжения запитали от генераторов и начали подавать воду по графику. В Харькове открылись 74 «пункта незламності». Вечером в Укрэнерго сообщили, что некоторые ограничения электроснабжения в городе могут сохраняться в течение нескольких дней. По состоянию на утро 23 марта подключили к электроснабжению более 440 тысяч абонентов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
«ТЭЦ практически разрушена» – Терехов о ситуации в Харькове
22.03.2024, 17:03
Главные новости Харькова 23.03: удар БпЛА, за сутки запитали 440 тыс абонентов
Главные новости Харькова 23.03: удар БпЛА, за сутки запитали 440 тыс абонентов
23.03.2024, 12:02
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
Укрэнерго: 30-40% харьковчан уже со светом, почему сложно запитать город
22.03.2024, 20:44
«Сложнее всего в Харькове» — Зеленский о последствиях ударов РФ 22.03
«Сложнее всего в Харькове» — Зеленский о последствиях ударов РФ 22.03
23.03.2024, 11:13
Ночью россияне «Шахедами» ударили по детскому санаторию в Харькове – Болвинов
Ночью россияне «Шахедами» ударили по детскому санаторию в Харькове – Болвинов
23.03.2024, 10:26
На Харьковщину прибыл уникальный поезд-кухня: приготовят 5000 порций еды
На Харьковщину прибыл уникальный поезд-кухня: приготовят 5000 порций еды
23.03.2024, 12:00

Новости по теме:

14:56
Атака на энергетику Харьковщины: РФ запустила две ракеты «Искандер» и 17 С-300
11:16
Самая масштабная атака на энергообъекты Харьковщины: «прилетело» 18 ракет
19:59
Россияне дважды штурмовали Синьковку в Харьковской области — Генштаб ВСУ
14:25
Атака российских ракет по Одессе – 14 погибших и 46 раненых (фото)
12:50
Атака БпЛА: на Харьковщине перебои с ТВ и радио, могут быть повторные удары

Вы читали новость: «На Харьковщину прибыл уникальный поезд-кухня: приготовят 5000 порций еды»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 марта 2024 в 12:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После вчерашней массированной атаки РФ на Харьковщину прибыл уникальный Food Train.".