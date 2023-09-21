Вперше за пів року через атаку РФ пошкоджені енергооб’єкти: що на Харківщині

В АТ «Харківобленерго» повідомили про наслідки нічної ракетної атаки армії РФ в Харківській області.

«Внаслідок останніх подій знеструмлень в мережі «Харківобленерго» немає», – повідомив керівник пресслужби «Харківобленерго» Володимир Скічко.

Водночас в «Укренерго» заявили, що 21 вересня, через наслідки першої за 6 місяців ворожої атаки, є пошкодження енергооб’єктів в західному та центральному регіонах.

«Через наслідки атаки були часткові знеструмлення в Рівненській, Житомирській, Київській, Дніпропетровській, Харківській областях. Триває відновлення живлення споживачів», – йдеться у повідомленні.

При цьому в «Укренерго» заявили, що зараз зарано робити висновки щодо початку нової терористичної кампанії РФ проти цивільної інфраструктури України.