Впервые за полгода из-за атаки РФ повреждены энергообъекты: что на Харьковщине

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили о последствиях ночной ракетной атаки армии РФ в Харьковской области.

«В результате последних событий обесточивания в сети «Харьковоблэнерго» нет», — сообщил руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

В то же время в «Укрэнерго» заявили, что 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждение энергообъектов в западных и центральных регионах.

«Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Идет восстановление питания потребителей», — говорится в сообщении.

При этом в «Укрэнерго» заявили, что сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании РФ против гражданской инфраструктуры Украины.