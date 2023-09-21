Впервые за полгода из-за атаки РФ повреждены энергообъекты: что на Харьковщине
В АО «Харьковоблэнерго» сообщили о последствиях ночной ракетной атаки армии РФ в Харьковской области.
«В результате последних событий обесточивания в сети «Харьковоблэнерго» нет», — сообщил руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.
В то же время в «Укрэнерго» заявили, что 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждение энергообъектов в западных и центральных регионах.
«Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Идет восстановление питания потребителей», — говорится в сообщении.
При этом в «Укрэнерго» заявили, что сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании РФ против гражданской инфраструктуры Украины.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили о последствиях ночной ракетной атаки армии РФ в Харьковской области.".