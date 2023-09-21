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Впервые за полгода из-за атаки РФ повреждены энергообъекты: что на Харьковщине

Общество 11:52   21.09.2023
Виктория Яковенко
Впервые за полгода из-за атаки РФ повреждены энергообъекты: что на Харьковщине Фото: АО «Харьковоблэнерго»

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили о последствиях ночной ракетной атаки армии РФ в Харьковской области.

«В результате последних событий обесточивания в сети «Харьковоблэнерго» нет», — сообщил руководитель пресс-службы «Харьковоблэнерго» Владимир Скичко.

В то же время в «Укрэнерго» заявили, что 21 сентября, из-за последствий первой за 6 месяцев вражеской атаки, есть повреждение энергообъектов в западных и центральных регионах.

«Из-за последствий атаки были частичные обесточивания в Ровенской, Житомирской, Киевской, Днепропетровской, Харьковской областях. Идет восстановление питания потребителей», — говорится в сообщении.

При этом в «Укрэнерго» заявили, что сейчас рано делать выводы о начале новой террористической кампании РФ против гражданской инфраструктуры Украины.

Читайте также: Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине

Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 11:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили о последствиях ночной ракетной атаки армии РФ в Харьковской области.".