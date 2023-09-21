Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +17°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🟢

Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине

Происшествия 07:49   21.09.2023
Оксана Горун
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине

Под утро 21 сентября армия РФ осуществила массированную ракетную атаку по территории Украины. Били с самолетов Ту-95МС, а также (по предварительным данным) — из ЗРК С-300. Есть пострадавшие в Харькове, Киеве (и Киевской области) и Черкассах. 

О взлете восьми бортов Ту-95МС с российского аэродрома «Оленья» в Мурманской области после полуночи предупредили Воздушные силы ВСУ.

Тревогу из-за ракетной опасности в Украине объявили около четырех часов утра. По сообщениям командования Воздушных сил ВСУ, первыми в зоне «пролета» ракет оказались Харьковская, Сумская и Черниговская области. Группа ракет через Харьковщину проследовала в центр Украины, через северные регионы — в сторону Киева.

Взрывы начались примерно одновременно в различных регионах. Об их последствиях, известных на данный момент, сообщил министр МВД Игорь Клименко.

«В Черкассах в результате ракетного удара пострадало здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали семь человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек. Все службы трудятся на месте. В столице в результате падения обломков повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: семь человек, в том числе ребенок. В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали два человека. Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают. В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорание», — перечислил Клименко.

По Харькову ударили из ЗРК С-300. Первые взрывы прозвучали около 5:50 утра.

Следом — в 5:57 о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.

Мэр столицы подтвердил взрыв в Дарницком районе. Там известно о семи пострадавших, в том числе 9-летней девочке и 18-летней девушке. Также из-за падения обломков повреждены окна в 5-этажке в Голосеевском районе, а в Святошинском начались перебои с электричеством.

О падении обломков в центре Черкасс при работе ПВО сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его данным, пострадал объект социальной инфраструктуры.

«Прилеты» в Ровно подтвердил глава местной ОВА Виталий Коваль.

Он не привел подробностей о последствиях удара.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил взрывы в Дрогобычском районе. Он сообщил о двух «прилетах» по промышленному объекту и пожаре.

На данный момент Воздушные силы ВСУ предупредили о еще одной группе ракет, которую зафиксировали над территорией Украины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
21.09.2023, 06:23
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
21.09.2023, 07:49
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
21.09.2023, 06:55
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
21.09.2023, 06:48
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник
21.09.2023, 06:14
Два поезда в Харьков задерживаются на час — «Укрзалізниця»
Два поезда в Харьков задерживаются на час — «Укрзалізниця»
21.09.2023, 08:21

Новости по теме:

07:49
Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
06:55
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
06:48
«Прилеты» в Харькове: есть раненые
06:23
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
06:14
Ракетная атака на Харьков: били предварительно С-300 — Мельник

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 07:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под утро 21 сентября армия РФ осуществила массированную ракетную атаку по территории Украины. Били с самолетов Ту-95МС, а также (по предварительным данным) — из ЗРК С-300. Есть пострадавшие в Харькове, Киеве (и Киевской области) и Черкассах".