Последствия ракетной атаки в Харькове, Киеве, Ровно, Черкассах, на Львовщине
Под утро 21 сентября армия РФ осуществила массированную ракетную атаку по территории Украины. Били с самолетов Ту-95МС, а также (по предварительным данным) — из ЗРК С-300. Есть пострадавшие в Харькове, Киеве (и Киевской области) и Черкассах.
О взлете восьми бортов Ту-95МС с российского аэродрома «Оленья» в Мурманской области после полуночи предупредили Воздушные силы ВСУ.
Тревогу из-за ракетной опасности в Украине объявили около четырех часов утра. По сообщениям командования Воздушных сил ВСУ, первыми в зоне «пролета» ракет оказались Харьковская, Сумская и Черниговская области. Группа ракет через Харьковщину проследовала в центр Украины, через северные регионы — в сторону Киева.
Взрывы начались примерно одновременно в различных регионах. Об их последствиях, известных на данный момент, сообщил министр МВД Игорь Клименко.
«В Черкассах в результате ракетного удара пострадало здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке. Пострадали семь человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек. Все службы трудятся на месте. В столице в результате падения обломков повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. К сожалению, есть пострадавшие: семь человек, в том числе ребенок. В Харькове в результате атаки разрушено складское здание. Пострадали два человека. Есть попадание и повреждение также в Ровенской области. Все соответствующие службы работают. В Киевской области в результате падения обломков возникли пожары на территории предприятий. Также есть повреждения частного сектора. Два человека ранены. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорание», — перечислил Клименко.
По Харькову ударили из ЗРК С-300. Первые взрывы прозвучали около 5:50 утра.
Следом — в 5:57 о взрывах в Киеве сообщил мэр города Виталий Кличко.
Мэр столицы подтвердил взрыв в Дарницком районе. Там известно о семи пострадавших, в том числе 9-летней девочке и 18-летней девушке. Также из-за падения обломков повреждены окна в 5-этажке в Голосеевском районе, а в Святошинском начались перебои с электричеством.
О падении обломков в центре Черкасс при работе ПВО сообщил начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец. По его данным, пострадал объект социальной инфраструктуры.
«Прилеты» в Ровно подтвердил глава местной ОВА Виталий Коваль.
Он не привел подробностей о последствиях удара.
Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий подтвердил взрывы в Дрогобычском районе. Он сообщил о двух «прилетах» по промышленному объекту и пожаре.
На данный момент Воздушные силы ВСУ предупредили о еще одной группе ракет, которую зафиксировали над территорией Украины.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 07:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Под утро 21 сентября армия РФ осуществила массированную ракетную атаку по территории Украины. Били с самолетов Ту-95МС, а также (по предварительным данным) — из ЗРК С-300. Есть пострадавшие в Харькове, Киеве (и Киевской области) и Черкассах".