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Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности

Происшествия 06:23   21.09.2023
Оксана Горун
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом российских ракет утром в Харькове была гражданская инфраструктура.

«Оккупанты нанесли шесть ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах», — написал Синегубов в telegram.

Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил о не менее чем шести «прилетах».

«По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, все — в Слободском районе города. Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации», — отметил Терехов.

Напомним, взрывы в Харькове начались около 5:50 утра — во время массированной ракетной атаки по Украине. По предварительной информации, били ракетами из ЗРК С-300 — с территории российского Белгорода. На данный момент в городе прозвучал отбой воздушной тревоги.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:23;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом российских ракет утром в Харькове была гражданская инфраструктура".