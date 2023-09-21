Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом российских ракет утром в Харькове была гражданская инфраструктура.
«Оккупанты нанесли шесть ударов по городу Харьков, в частности в Слободском районе. Есть повреждения гражданской инфраструктуры, информация о пострадавших проверяется. Экстренные службы работают на местах», — написал Синегубов в telegram.
Мэр Харькова Игорь Терехов также заявил о не менее чем шести «прилетах».
«По предварительной информации, нуждающейся в уточнении, все — в Слободском районе города. Относительно возможных пострадавших и разрушений идет сбор информации», — отметил Терехов.
Напомним, взрывы в Харькове начались около 5:50 утра — во время массированной ракетной атаки по Украине. По предварительной информации, били ракетами из ЗРК С-300 — с территории российского Белгорода. На данный момент в городе прозвучал отбой воздушной тревоги.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 06:23;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что под ударом российских ракет утром в Харькове была гражданская инфраструктура".