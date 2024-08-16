З’явився новий графік відключень світла у Харкові та області

Графік відключень електрики на Харківщині із 17 по 23 серпня опублікувала ХОВА.

Усі абоненти як і раніше розділені на 12 груп, час знеструмлення – три години на добу.

Ознайомитись із новим графіком можна за посиланням.

В АТ «Харківобленерго» повідомили, що наразі ситуація в енергосистемі України стабільна, що дає можливість не застосовувати графік відключень. Однак фахівці зазначили, що його можуть застосувати у разі необхідності.