Терехов просить ХОВА і обленерго не відключати світло у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов звернувся до голови ХОВА Олега Синєгубова та АТ «Харківобленерго» з проханням не застосовувати графіки відключень світла в Харкові, передає міськрада.

Терехов зазначив, що вже 2,5 роки Харків знаходиться у прифронтовій зоні і постійно потерпає від обстрілів РФ. За цей час у місті внаслідок ударів були пошкоджені і зруйновані тисячі житлових будинків.

При цьому, підкреслив мер, через постійний терор з боку РФ харків’яни зазнають чимало побутових незручностей, пов’язаних з неможливістю надання їм комунальних послуг у повному обсязі, необхідністю відновлювати житло тощо.

«18 липня 2024 року Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у населених пунктах та на об’єктах у 20-кілометровій зоні від кордону з Росією й Білоруссю та в 20-ти кілометрах прифронтової зони відключати електроенергію не будуть, і Харків відповідає цим умовам. У зв’язку з цим звертаюся до вас з проханням не застосовувати графіки відключень електроенергії в Харкові і зробити все можливе, у межах своїх повноважень, аби мешканці прифронтового міста були зі світлом цілодобово», – зазначив мер у звернення.