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Опублікований графік вимкнень світла в Харкові та області на 24-30 серпня

Суспільство 15:21   23.08.2024
Олена Нагорна
Опублікований графік вимкнень світла в Харкові та області на 24-30 серпня

Оновлений графік відключень електрики у Харкові та області на період з 24 по 30 серпня опублікувала ХОВА.

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

Дізнатися свою групу можна з файлу.

Читайте також: Терехов просить ХОВА і обленерго не відключати світло у Харкові

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Серпня 2024 в 15:21;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Оновлений графік відключень електрики у Харкові та області на період з 24 по 30 серпня опублікувала ХОВА.".