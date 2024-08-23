Опублікований графік вимкнень світла в Харкові та області на 24-30 серпня

Оновлений графік відключень електрики у Харкові та області на період з 24 по 30 серпня опублікувала ХОВА.

Усі абоненти поділені на шість груп, для кожної з яких передбачене вимкнення світла на три години на добу.

Дізнатися свою групу можна з файлу.

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